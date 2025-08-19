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Сын Дэвида Бекхэма публично оскорбил родителей на второй свадьбе
Жизнь и общество

19 августа 2025, 14:55

1 мин.

Сын Дэвида Бекхэма публично оскорбил родителей на второй свадьбе

Мария Задорожная
Автор
Фото Frazer Harrison, Getty Images

26-летний Бруклин Бекхэм не упомянул родителей во время второй свадебной торжественной речи в честь Николы Пельтц. Об этом сообщает Mirror, ссылаясь на источники.

Сын Дэвида и Виктории и его 30-летняя жена обновили свадебные клятвы в начале августа в кругу семьи Пельтц. Родители Бекхэма не присутствовали на церемонии, и теперь стало известно, что во время обращения у алтаря Бруклин не упомянул мать и отца. Зато он выразил благодарность родителям Николы и всей ее семье.


«Бруклин говорил искренне. В его сердце — Никола, которую он крайне любит, и вся ее семья, поддержавшая его в сложном периоде с его родителями. Он хотел, чтобы семья Пельтц знала, насколько благодарен им», — сказал инсайдер.

Издание напоминает, что в последние месяцы обсуждаются слухи о разногласиях в семье Бекхэмов, которые ранее были очень близки. Бруклин даже не приехал на юбилей своего отца, что только подогрело слухи.

Семья Бекхэма считает, что на него влияет его жена — кто-то, кто может пытаться дистанцировать его от родных. Виктория пыталась пойти на примирение с сыном публично, но он не отреагировал на ее жест.

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