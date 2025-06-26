Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Свадьба Ксении Бородиной и Николая Сердюкова: цена
Жизнь и общество

26 июня, 17:25

1 мин.

Названа сумма, которую Ксения Бородина потратила на свадьбу

Мария Задорожная
Автор
Фото Канал Ксении Бородиной, Telegram

Основатель и руководитель event-агентства Екатерина Акимова в интервью изданию «Абзац» сообщила, что телеведущая Ксения Бородина потратила на свою свадьбу более 5,5 миллиона рублей.

По ее словам, церемония прошла на самой престижной и дорогой площадке Подмосковья — Villa Michetti, стоимость аренды которой составляет около 2 миллионов рублей. Она также отметила, что декор мероприятия обошелся Бородиной примерно в 3 миллиона рублей.

Фото Канал Ксении Бородиной, Telegram

«Особенно стоит выделить великолепное оформление от ведущих декораторов Москвы, с удивительными серебряными шарами, которые отражали небо, и белоснежными полами», — рассказала эксперт.

Акимова добавила, что на свадебные наряды телеведущая потратила около полумиллиона рублей.

Фото Канал Ксении Бородиной, Telegram

Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова 23 июня, став его третьей женой. Ранее телеведущая была замужем за бизнесменами Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым. В браке с ними у нее родились две дочери — Маруся и Теона.

Стало известно, сколько стоил свадебный образ Ксении Бородиной.Стало известно, сколько стоил свадебный образ Ксении Бородиной
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Деньги
Новости холдинга
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Читайте далее
Анна Винтур покинет пост главного редактора Vogue

  • hant64

    Какая то бедняцкая свадебка, её левшая подружка Бузова потратила бы лямов 100, не меньше, она на дни рождения по тридцатке транжирит, а тут целая свадьба)).

    26.06.2025

  • hant64

    Госпошлина 5000 рублей.))

    26.06.2025

  • _Mike N_

    А сколько потратит на развод ?:laughing:

    26.06.2025

  • Олег

    став его третьей женой // Бгг. Звучит так, как будто он её в гарем взял к двум уже имеющимся жёнам )))

    26.06.2025

    • Следующий материал
    Анна Винтур покинет пост главного редактора Vogue

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    17:30
    Николь Кидман разводится с мужем
    16:45
    СМИ: Рэперу Macan грозит уголовное дело и арест
    30 сен 19:05
    Стилист рассказала, как стильно одеваться беременным
    29 сен 15:05
    Звезда сериала «Ландыши» впервые стал отцом
    29 сен 14:25
    Муж Селены Гомес показал фото после свадьбы с певицей