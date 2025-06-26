Названа сумма, которую Ксения Бородина потратила на свадьбу
Основатель и руководитель event-агентства Екатерина Акимова в интервью изданию «Абзац» сообщила, что телеведущая Ксения Бородина потратила на свою свадьбу более 5,5 миллиона рублей.
По ее словам, церемония прошла на самой престижной и дорогой площадке Подмосковья — Villa Michetti, стоимость аренды которой составляет около 2 миллионов рублей. Она также отметила, что декор мероприятия обошелся Бородиной примерно в 3 миллиона рублей.
«Особенно стоит выделить великолепное оформление от ведущих декораторов Москвы, с удивительными серебряными шарами, которые отражали небо, и белоснежными полами», — рассказала эксперт.
Акимова добавила, что на свадебные наряды телеведущая потратила около полумиллиона рублей.
Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова 23 июня, став его третьей женой. Ранее телеведущая была замужем за бизнесменами Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым. В браке с ними у нее родились две дочери — Маруся и Теона.