Названа сумма, которую Ксения Бородина потратила на свадьбу

Основатель и руководитель event-агентства Екатерина Акимова в интервью изданию «Абзац» сообщила, что телеведущая Ксения Бородина потратила на свою свадьбу более 5,5 миллиона рублей.

По ее словам, церемония прошла на самой престижной и дорогой площадке Подмосковья — Villa Michetti, стоимость аренды которой составляет около 2 миллионов рублей. Она также отметила, что декор мероприятия обошелся Бородиной примерно в 3 миллиона рублей.

Фото Канал Ксении Бородиной, Telegram

«Особенно стоит выделить великолепное оформление от ведущих декораторов Москвы, с удивительными серебряными шарами, которые отражали небо, и белоснежными полами», — рассказала эксперт.

Акимова добавила, что на свадебные наряды телеведущая потратила около полумиллиона рублей.

Фото Канал Ксении Бородиной, Telegram

Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова 23 июня, став его третьей женой. Ранее телеведущая была замужем за бизнесменами Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым. В браке с ними у нее родились две дочери — Маруся и Теона.