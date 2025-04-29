Стилисты назвали самую модную обувь лета 2025

Стилисты журнала Marie Claire назвали самую модную обувь на лето 2025 года. По их словам, в грядущий летний сезон в тренде будут разные фасоны обуви с пряжками, бахромой и обвивающими щиколотки ремешками. Также в моде окажутся мюли на плоской подошве и различные вариации вьетнамок, в том числе на каблуках.

Помимо прочего, модницам стоит присмотреться к кроссовкам в стиле ретро. Например, к изделиям из замши натуральных оттенков или моделям из бордовой матовой кожи. Также стилисты советуют обратить внимание на ретрокроссовки шоколадного оттенка. Таки модели уже представлены у крупных брендов Gucci и Ferragamo.