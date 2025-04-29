Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Стилисты назвали самую модную обувь лета 2025
Жизнь и общество

29 апреля, 18:00

1 мин.

Стилисты назвали самую модную обувь лета 2025

Мария Задорожная
Автор
Фото Ferragamo

Стилисты журнала Marie Claire назвали самую модную обувь на лето 2025 года. По их словам, в грядущий летний сезон в тренде будут разные фасоны обуви с пряжками, бахромой и обвивающими щиколотки ремешками. Также в моде окажутся мюли на плоской подошве и различные вариации вьетнамок, в том числе на каблуках.

Помимо прочего, модницам стоит присмотреться к кроссовкам в стиле ретро. Например, к изделиям из замши натуральных оттенков или моделям из бордовой матовой кожи. Также стилисты советуют обратить внимание на ретрокроссовки шоколадного оттенка. Таки модели уже представлены у крупных брендов Gucci и Ferragamo.

Тейлор Свифт и&nbsp;Энн Хэтэуэй в&nbsp;блестящем дениме.Названа модель джинс, которая снова в тренде в 2025 году
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Мода
Новости холдинга
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Читайте далее
Met Gala в 2025 году: тема бала, когда будет и где смотреть
Следующий материал
Met Gala в 2025 году: тема бала, когда будет и где смотреть

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
12 ноя 19:00
Узнаете ли вы голливудских звезд в старости? Тест от «Стиля жизни»
12 ноя 14:45
Тейлор Свифт стала самой продаваемой сольной артисткой в истории музыки
12 ноя 13:45
СМИ: Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались
12 ноя 08:00
Пи Дидди стал помощником тюремного священника
11 ноя 19:55
Кэти Перри раскрыла причину расставания с Орландо Блумом