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Стилист Владислав Лисовец назвал цветные колготки и гольфы новым трендом
Жизнь и общество

Сегодня, 15:45

1 мин.

Стилист Владислав Лисовец назвал цветные колготки и гольфы новым трендом

Мария Маковей
Автор
Девушка в красных колготках.
Фото AnnaZhuk/istockphoto.com
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Стилист Владислав Лисовец считает, что гольфы черного и белого цветов, а также ярких оттенков — настоящий тренд этого сезона.

«Первая реакция, уверен, у вас будет неодобрительная, но дайте этому тренду шанс и он вас удивит!», — написал Лисовец на своем официальном сайте.

Также эксперт посоветовал обратить внимание на колготки различных тонов, кроме телесного. Данные изделия стилист порекомендовал подбирать под цвет наряда или наоборот играть на контрасте.

«Колготки с принтом — это произведение искусства. Порой сложно внедрить в образ, чтобы не переборщить, но, если удается, это попадание десять из десяти», — отметил Лисовец.

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