Стилист Рогов рассказал, с чем носить спортивные брюки

Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале объяснил, с чем носить спортивные брюки. Он рекомендует сочетать их с самой неочевидной и, казалось бы, неподходящей обувью.



«Сочетайте треники с лоферами, казаками, ботинками, босоножками, остроносыми туфлями или слингбэками. Ну а мой любимый вариант стилизации — это брюки с балетками!» — написал эксперт.





Ранее стилист также опубликовал еще одну модную заметку. Чтобы создать трендовую многослойность, он порекомендовал носить одновременно сразу две или даже три рубашки в одном образе. При этом лучше выбирать контрастные по цвету вещи.