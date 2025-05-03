Стиль жизни
Стилист Рогов посоветовал россиянкам носить образы с восточными элементами
Жизнь и общество

3 мая, 16:15

1 мин.

Стилист Рогов посоветовал россиянкам носить образы с восточными элементами

Мария Задорожная
Автор
Фото Личный аккаунт Александра Рогова, Telegram

Звездный стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам в этом сезоне носить кружево и вышивку в восточном стиле. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

Фото Личный аккаунт Александра Рогова, Telegram

«Сейчас мы наблюдаем за нарастающим интересом к моде Восточной Европы с ее богатой историей и традиционными техниками плетения, кружевом и вышивками. Многие бренды возвращаются к своим культурным корням и традициям, чтобы создавать одновременно вневременные и аутентичные вещи. Эстетикой Восточной Европы вдохновляются как западные бренды, так и дизайнеры из Азии», — написал стилист.

До этого Рогов назвал тренд весны 2025 года. По его словам, это белая юбка-солнце. Ее стилист посоветовал сочетать с мягким объемным свитером, голубой рубашкой, тельняшкой, жилетом или черным верхом.

