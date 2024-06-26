Стилист Рогов назвал самый модный аксессуар лета 2024 года
Народный стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал вещь, которая точно станет трендом этого лета. Речь идет об обычной авоське.
«Авоська — идеальная недорогая сумка на лето! Подойдет как для города, так и для пляжного отдыха!» — написал эксперт.
Примечательно, что за модным аксессуаром не нужно охотиться, ведь авоську можно найти даже в продуктовом магазине.
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