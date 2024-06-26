Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Стилист Рогов назвал самый модный аксессуар лета 2024 года
Жизнь и общество

Сегодня, 16:30

0 мин.

Стилист Рогов назвал самый модный аксессуар лета 2024 года

Мария Маковей
Автор
Зеленая авоська с ромашками
Фото Lubov/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Народный стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал вещь, которая точно станет трендом этого лета. Речь идет об обычной авоське.

«Авоська — идеальная недорогая сумка на лето! Подойдет как для города, так и для пляжного отдыха!» — написал эксперт.

Примечательно, что за модным аксессуаром не нужно охотиться, ведь авоську можно найти даже в продуктовом магазине.

Какие украшения станут трендовыми летом 2024 года. Ювелирный эксперт перечислила самые модные украшения лета 2024 года
Мода
1
0
Новости холдинга
Выставка «Россия» на ВДНХ приняла 17-миллионного гостя
Товарищ-автогол, голландские раздолбаи и никакой Франции в лидерах. Что случилось в матче Нидерланды – Австрия
В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости
ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и обслуживавший их иностранный персонал

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
24 июн 19:20
Назван самый модный цвет лета 2024 года
17 июн 18:30
Кому повысили пенсию в июне 2024 года
16 июн 15:30
Названа дешевая летняя обувь, которая неожиданно стала трендом
14 июн 12:40
У Кейт Миддлтон возникли осложнения после химиотерапии
11 июн 16:25
Фэшн-эксперт назвала вещи, которые будут вечно в тренде