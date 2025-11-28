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Стилист Рогов назвал самую модную одежду для встречи нового года
Жизнь и общество

28 ноября 2025, 16:25

1 мин.

Стилист Рогов назвал самую модную одежду для встречи нового года

Мария Задорожная
Автор
Девушка в платье
Фото TwentySeven, iStock

Стилист Александр Рогов назвал самую модную одежду для встречи нового, 2026 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Специалист изучил предложенные брендами товары и заметил тренд на бархат. Поэтому он порекомендовал выбирать бархатные костюмы, платья, жакеты или пальто. По его словам, они будут стильно смотреться как на вечеринке, так и ужине или корпоративе.

«Если вы купите наряд из бархата для главной ночи в году, то знайте, что вещи из этого богатого материала можно будет интегрировать и в более повседневные образы», — уточнил Рогов.

Стилист добавил, что бархатные брюки или юбку можно сочетать с трикотажем или фанатской футболкой. А жакет или халат из мягкого плюша — с джинсами или классическими брюками.

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