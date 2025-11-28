Стилист Рогов назвал самую модную одежду для встречи нового года

Стилист Александр Рогов назвал самую модную одежду для встречи нового, 2026 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Специалист изучил предложенные брендами товары и заметил тренд на бархат. Поэтому он порекомендовал выбирать бархатные костюмы, платья, жакеты или пальто. По его словам, они будут стильно смотреться как на вечеринке, так и ужине или корпоративе.

«Если вы купите наряд из бархата для главной ночи в году, то знайте, что вещи из этого богатого материала можно будет интегрировать и в более повседневные образы», — уточнил Рогов.

Стилист добавил, что бархатные брюки или юбку можно сочетать с трикотажем или фанатской футболкой. А жакет или халат из мягкого плюша — с джинсами или классическими брюками.