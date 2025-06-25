Стилист рассказала, с чем носить слипоны

Имидж-стилист Екатерина Краснова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, с чем носить слипоны, чтобы выглядеть стильно.

«Джинсы и слипоны. Этот союз, проверен множеством женщин. Добавьте белую футболку, жакет, на шею платок повяжите — и вы уже как француженка, которая вышла за круассаном. Наденьте слипоны к макси-юбке. Особенно стильно смотрится с джинсовой юбкой макси. Но также можно спокойно носить с мини-юбкой. Легкий свитер или топ, и вы в удобном, но уже в женственном образе», — отметила эксперт.

Также слипоны отлично играют на контрасте. Их можно надеть к летящему платью. Это особенно актуально для молодых мам, кто устал от спортивных образов и хочет выглядеть более женственно. Еще один вариант — шорты. Если добавить рубашку, получается расслабленный, но стильный образ.

«Возможно, кто-то из мужчин считает, что слипоны — это тапки, но и с ними можно выглядеть по-деловому. Например, надевайте слипоны с чиносами и белой рубашкой. Если хочется более расслабленного образа, то наденьте льняные брюки, футболку и слипоны. Для более брутальных мужчин можно предложить образ с джинсовкой, черными джинсами и слипонами с интересной текстурой», — сказала стилист.

Она добавила, что слипоны хороши тем, что их можно стилизовать как угодно. Хотите дерзко, тогда добавьте косуху. Нежно, тогда выберите приглушенные тона. Даже в офис можно, например, с брюками-кюлотами и белой рубашкой.