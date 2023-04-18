Стилист рассказала о популярном тренде — стрижке «бабочка»

Парикмахер-стилист, основатель студии красоты Любовь Варижук рассказала «СЭ» о популярном тренде — стрижке «бабочка», которую предпочитают Эмили Ратаковски, Дженифер Лопес и многие другие знаменитости. Стоит ли говорить, что хэштег #butterflyhaircut в Тик-Токе собрал свыше 498 миллионов просмотров. «Стрижка бабочка — один из самых популярных трендов в сфере женских причесок в последние годы. Она получила свое название благодаря своей форме, напоминающей крылья бабочки. Основная идея стрижки состоит в том, чтобы создать объем в области висков, плавно переходящий в более короткие пряди в области шеи», — пояснила эксперт. Такие плавные переходы, по ее словам, создают эффект легкости и воздушности, деликатно обрамляют лицо, скрывая недостатки формы и подчеркивая достоинства.

Как отметила Любовь Варижук, стрижка бабочка может быть выполнена в разных вариантах: с челкой или без, с боковыми проборами или без них. Кроме того, ее можно сочетать с разными цветовыми решениями — от классических оттенков до ярких и необычных. «Одно из главных достоинств стрижки «бабочка» — ее универсальность. Она подходит для разных типов волос и форм лица, позволяет выглядеть элегантно и стильно в любой ситуации — от повседневных дел до вечерних мероприятий», — заявила стилист.

Однако, как и любая другая прическа, стрижка «бабочка» требует правильного ухода. Чтобы сохранить ее форму и объем, необходимо использовать специальные средства для укладки волос и регулярно посещать парикмахера для поддержания формы. «В целом, стрижка «бабочка» — это прическа, которая сочетает в себе удобство, стиль и универсальность, что делает ее очень популярной среди женщин разного возраста и образа жизни», — подытожила Любовь Варижук.

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