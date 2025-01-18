Стилист рассказала о недостатках системы типажей по Кибби

Персональный стилист Мария Красикова рассказала «СЭ», что такое система типажей по Кибби и в чем ее недостатки. По словам эксперта, это классификация женских фигур и лиц, которая предусматривает 13 типов. Согласно системе Кибби, человеческое тело заключает в себе мужскую и женскую энергию. Но где-то женской энергии больше, чем мужской, и наоборот.

Стилист подчеркнула, что данная классификация может стать удобным инструментом для подбора подходящего образа, однако этот метод не универсален.

«Любая классификация — это всего лишь упрощение. Человек, на мой взгляд, намного шире и многограннее. Нельзя вписывать его в один конкретный типаж и строить гардероб исключительно в одной плоскости», — отметила Красикова.

Она добавила, что система Кибби не учитывает индивидуальные предпочтения и особенности мировоззрения человека.

«Нет идеально подходящей таблетки для всех, и в этом истина. Каждый из нас обладает, помимо визуальных характеристик, бэкграундом и душой. На мой взгляд, аутентичный стиль всегда очень индивидуален и специфичен», — подытожила Мария.