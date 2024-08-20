Стилист рассказала о «долгих» трендах в одежде

Эксклюзивно для «СЭ» стилист и имидж-дизайнер Алена Архипова рассказала, какие вещи стоит покупать, чтобы носить как минимум несколько сезонов.

Так эксперт рекомендует обратить внимание на новую классику. Костюмы с юбкой или брюками, костюм-тройка, платье-футляры, жилеты, пуловеры сейчас приобретают еще более расслабленный демократичный настрой. Они дают ощущение максимального комфорта при всей собранности и элегантности классических форм. При этом в образе может присутствовать стилистика спорта, кэжуал и других стилей.

«С точки зрения психологии имиджа, я бы рекомендовала данное веяние для тех, кто любит чувствовать себя профессионально и уверенно, но при этом комфортно. А на грядущую осень выбирать вещи более насыщенных и приглушенных натуральных оттенков», — отметила специалист.



По-прежнему актуальна и многослойность. Однако сейчас вещи не просто наслаиваются друг на друга, важна демонстрация каждого слоя, умение сочетать разные вещи.

«Если раньше стилисты советовали оставлять самый тонкий слой внизу, а далее наслаивать одежду чуть плотнее, то сейчас мы берем либо одинаковые фактуры, либо смешиваем прилегающие к фигуре тонкие трикотажные ткани или резко контрастные по плотности материалы. При этом многослойность можно носить как в одежде, так и аксессуарах. Одна сумка в другой, украшения как часть одежды, юбка поверх платья — все это становится новым визуальным кодом», — объяснила Архипова.

К еще одному «долгому» тренду эксперт отнесла откровенную женственность. Платья по фигуре, короткие шорты и юбки, декольте с завершающей линией на талии, прозрачные шифоновые блузы и платья из органзы — все это вписывается в гардероб на ближайшие пару лет.

Кроме того, в тренде в настоящее время и асимметрия. Намеренная деконструкция вещей стала проявлением творчества и выхода за рамки общепринятых стандартов красоты. Людям больше хочется показать уникальное мышление и взгляд на жизнь. При этом асимметрия может быть как в дизайне самих изделий, так и стилизованная.

«Например, вы можете застегнуть пуговицы на рубашке намеренно пропустив одну из них, тогда даже базовая вещь уже заиграет другими красками», — подчеркнула стилист.

Также к «долгим» трендам имидж-дизайнер отнесла измененные пропорции. Это может быть смещение линии талии на бедра, утрированный акцент на плечах или завышенная посадка брюк.