Стилист рассказала, какую одежду выбрать для пикника или дачи

Персональный стилист Анастасия Жарикова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, какую одежду выбрать для пикника и дачи. По ее словам, дачная одежда должна быть не только удобной и комфортной, но и стильной. Но стоит учитывать несколько факторов при ее выборе. Первое, что советует делать эксперт, — одеваться по погоде.

«Погода весной переменчива, и надо быть готовыми к разным условиям: холод, жара, ветер, дождь. Для теплой погоды выбирайте одежду из натуральных тканей: лен, хлопок, вискоза. Для прохладной предусмотрите многослойность: теплая рубашка, свитер, кардиган или худи. А от мелкого дождя и ветра спасет непромокаемая панама, кожаная парка или плащ. Можно обзавестись стильным дождевиком и резиновыми сапогами», — сказала стилист.

Второй фактор — практичность и комфорт. Одежда для дачи и пикника не должна сковывать движения, поэтому лучше отдать предпочтение свободным фасонам: шорты или брюки с эластичным поясом, легкие платья-рубашки, трикотажные сарафаны, футболки. Можно надеть комфортные леггинсы со свободной рубашкой или кардиганом.

Третий пункт — удобная обувь. Лучший выбор — кеды, кроссовки или комфортные сандалии. А также снова в моде некрасивая, но удобная обувь, такая как ортопедические шлепки или резиновые закрытые тапочки.

«Что касается цветов и принтов, то для пикника отлично подойдут натуральные природные оттенки: бежевый, оливковый, коричневый, нежно-голубой, а также летние принты: клетка Виши, полоска, горох, мелкий цветочный рисунок. Такая расцветка добавит образу расслабленности и легкости», — подчеркнула Жарикова

Также на дачу и пикник нужно обязательно захватить головной убор — панаму, шляпу или кепку. Они защитят от солнца и дополнят образ. Не стоит забывать и про современные солнцезащитные очки, вместительную плетеную сумку или рюкзак. Украшения лучше выбрать неброские и удобные, чтобы не мешали.