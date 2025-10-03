Стиль жизни
Стилист рассказала, как выбрать стильный шарф на осень
Стилист рассказала, как выбрать стильный шарф на осень

Девушка в шарфе
Фото Todor Tsvetkov, iStock

Шарф — один из самых простых аксессуаров в гардеробе, который может сделать осенний образ выразительным. Он не только защищает от холода, но и задает настроение всему комплекту. Важно выбрать его правильно, а как именно, в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала персональный стилист и имидж-эксперт Анастасия Жарикова.

По ее словам, сейчас актуален вязаный длинный шарф. Его можно носить накинутым небрежно или аккуратно обернуть вокруг шеи. Выбирать лучше спокойные или яркие оттенки. Также в моде узкий цветной шарф. Он особенно хорош в городских лаконичных комплектах, где хочется добавить яркости, но не утяжелять образ. Еще стоит обратить внимание на меховой шарф — самый модный вариант в этом сезоне. Изысканная и теплая деталь, которая добавит фактуру и роскошь. Выбирать стилист советует искусственный или натуральный мех. Можно пустить на переделку старую шубу.

«В тренде и пушистый шарф. Объемный, мягкий, он создает уютное настроение и отлично согревает. Хорошо смотрится с верхней одеждой гладкой фактуры. Можно приобрести мягкий палантин. Этот практичный вариант можно носить как шарф или в качестве головного убора, который не испортит укладку», — сказала Жарикова.

Кроме того, стилист объяснила, как правильно подобрать цвет аксессуара. Главное правило — шарф находится в портретной зоне, и его оттенок всегда будет подсвечивать лицо. Если подобрать тон неверно, можно визуально добавить усталости, подчеркнуть серость кожи или круги под глазами. Поэтому выбирать лучше такой цвет, который будет украшать и освежать, даже если на вас нет макияжа.

Рабочие приемы:

  • Подобрать шарф в цвет верхней одежды — это современный тренд, создающий цельный образ.
  • Рифма с аксессуарами: оттенок шарфа может совпадать с перчатками, шапкой, сумкой или обувью. Такой прием делает образ целостным.
  • Выбрать принт: клетка или геометрия смотрятся актуально и оживляют базовый образ.
  • Использовать шарф как самостоятельный цветовой акцент — яркий или контрастный оттенок делает комплект более динамичным и интересным.
Стилист рассказала, как стильно одеваться беременным.
