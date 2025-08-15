Стилист рассказала, как учителю сохранить дресс-код и оставаться стильным

Имидж-стилист Екатерина Краснова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как учителю выглядеть стильно и сохранить дресс-код. По ее словам, педагог в школе — это наставник, пример, и даже визуальный ориентир для учеников. Его образ влияет на восприятие, выстраивает уважительную дистанцию и транслирует внутреннюю уверенность.

«Школьный дресс-код для учителей должен сочетать в себе три качества: профессионализм, комфорт и умеренную индивидуальность. Необходимо избегать излишней строгости, превращающей образ в «серую мышь», и чрезмерной расслабленности, когда одежда выглядит неуместной. С этой задачей справляются классические вещи, которые держат форму и легко сочетаются. То есть брюки, юбка миди, однотонные рубашки, блузки с длинным рукавом, жакет или жилет. Но даже эта база может выглядеть выразительно, если продумать детали», — отметила эксперт.

Один из универсальных и недооцененных аксессуаров — это платок. Он может добавить образу мягкости, строгости или акцента. Атласный платок сдержанного оттенка на шее освежит образ без лишней яркости. Его можно использовать как акцент на лацканах жакета или воротнике рубашки. Аксессуар добавит образу изюминку. Сочетать его можно с однотонной одеждой.

«Аксессуары — это отличный способ добавить индивидуальности. Но все в меру. Лучше ограничиться одной акцентной деталью, а остальные завершают образ. Например, можно использовать брошь геометрической формы, чтобы создать имитацию запаха на рубашке. Такой прием помогает подчеркнуть индивидуальность, оставаясь в рамках уместного и сдержанного стиля.

Обувь должна быть удобной и легко чиститься, особенно для учителей младших классов. Можно посоветовать лоферы, дерби, лодочки с каблуком kitten heel или ботильоны на устойчивом каблуке. Никаких шпилек или кроссовок», — добавила стилист.