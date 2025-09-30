Стиль жизни
Стилист рассказала, как стильно одеваться беременным
Жизнь и общество

30 сентября, 19:05

2 мин.

Стилист рассказала, как стильно одеваться беременным

Мария Задорожная
Автор
Беременная девушка
Фото SrdjanPav, iStock

Беременность не повод отказываться от стильных образов. Осенью особенно важно сочетать комфорт, практичность и модные тенденции. В эксклюзивной беседе с «СЭ персональный стилист Елена Петрова рассказала, как создать гардероб, который подчеркнет прекрасное положение и подарит комфорт.

«Главное правило нового сезона — не существует специальной одежды для беременных. Есть вещи, которые живут и движутся вместе с вами. Ищите не маркировки на бирках, а ощущения. Пример: платье-рубашка из мягкого хлопка, которое можно носить десятью разными способами — вот истинная демократичность стиля», — отметила эксперт.

В приоритете у беременных должны быть:

  • Воздушный мохер — невесомость в сочетании с теплом.
  • Лен с кашемиром — текстурный дуэт для бабьего лета.
  • Лен с шерстью — для бабьего лета и уютных кафе.

Также можно поработать на контрастах:

  • Облегающее трикотажное платье + объемное пальто-кокон.
  • Широкие брюки-клеш + приталенный жакет с заниженной проймой.
  • Платье-футляр + многослойные прозрачные накидки.

«Палитра сезона должна отражать сложность. Например, приглушенный сливовый, глубокий хаки или серебристо-серый. Можно провести эксперимент: сочетать терракотовый с металликом, чтобы создать эффект внутреннего свечения», — объяснила специалист.

Что касается выбора обуви, следует учитывать следующие критерии:

  • Анатомические стельки с поддержкой свода стопы.
  • Гибкая подошва из переработанных материалов.
  • Широкий носок без жертв элегантности.

Еще можно обратить внимание на сумки из винтажных ковров, деревянные украшения с резьбой по мотивам народных промыслов и шарфы-трансформеры из остатков тканей ателье.

«Носите то, что резонирует с вашим состоянием. Если хочется ярко-желтого в ноябре, это не гормональный каприз, а потребность психики в солнечном свете. Беременность обостряет интуицию — доверяйте ей больше, чем тренд-букам», — подытожила стилист.

Стилист рассказала, как одеваться в стиле dark academia
