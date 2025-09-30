Стилист рассказала, как стильно одеваться беременным

Беременность не повод отказываться от стильных образов. Осенью особенно важно сочетать комфорт, практичность и модные тенденции. В эксклюзивной беседе с «СЭ персональный стилист Елена Петрова рассказала, как создать гардероб, который подчеркнет прекрасное положение и подарит комфорт.

«Главное правило нового сезона — не существует специальной одежды для беременных. Есть вещи, которые живут и движутся вместе с вами. Ищите не маркировки на бирках, а ощущения. Пример: платье-рубашка из мягкого хлопка, которое можно носить десятью разными способами — вот истинная демократичность стиля», — отметила эксперт.

В приоритете у беременных должны быть:

Воздушный мохер — невесомость в сочетании с теплом.

Лен с кашемиром — текстурный дуэт для бабьего лета.

Лен с шерстью — для бабьего лета и уютных кафе.

Также можно поработать на контрастах:

Облегающее трикотажное платье + объемное пальто-кокон.

Широкие брюки-клеш + приталенный жакет с заниженной проймой.

Платье-футляр + многослойные прозрачные накидки.

«Палитра сезона должна отражать сложность. Например, приглушенный сливовый, глубокий хаки или серебристо-серый. Можно провести эксперимент: сочетать терракотовый с металликом, чтобы создать эффект внутреннего свечения», — объяснила специалист.

Что касается выбора обуви, следует учитывать следующие критерии:

Анатомические стельки с поддержкой свода стопы.

Гибкая подошва из переработанных материалов.

Широкий носок без жертв элегантности.

Еще можно обратить внимание на сумки из винтажных ковров, деревянные украшения с резьбой по мотивам народных промыслов и шарфы-трансформеры из остатков тканей ателье.

«Носите то, что резонирует с вашим состоянием. Если хочется ярко-желтого в ноябре, это не гормональный каприз, а потребность психики в солнечном свете. Беременность обостряет интуицию — доверяйте ей больше, чем тренд-букам», — подытожила стилист.