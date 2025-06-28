Стилист рассказала, как стилизовать платок

Персональный стилист Анастасия Жарикова эксклюзивно для «СЭ» назвала 5 способов, как стилизовать платок.

«Платок в качестве косынки — один из самых актуальных вариантов стилизации этим летом. Подбирайте расцветку под один из элементов образа: обувь, сумка, принт на футболке. Так комплект получится целостным и гармоничным. Можно повязать и как бандану, и как тонкую повязку концами назад», — сказала эксперт.

Также можно повязать платок на талию. Этот прием работает не только как цветовой акцент, но и моделирует силуэт. Можно завязать его поверх платья прямого кроя или свободной рубашки навыпуск. Это позволит обозначить талию и сделать образ более женственным. Еще можно использовать аксессуар вместо ремня на брюках или шортах.

«Скрутите платок в тонкую полоску и повяжите на шею. Узел может быть спереди, сбоку или сзади. Такая стилизация добавит образу французского шарма. Отлично впишется в морской стиль и в кэжуал комплекты. Можно надеть такой чокер и с деловым костюмом для неформальных встреч», — отметила стилист.

Еще один способ — повязать на сумку. Можно обмотать им ручку или просто завязать, оставив концы свисающими вниз. Такой элемент в образе добавит дополнительную вертикаль и оживит привычную сумку. Гармонично будет смотреться как со строгими кожаными сумками, так и с расслабленными летними вариантами.

«Используйте платок как держатель очков. Для этого нужно сложить его по диагонали, к концам привязать дужки очков и накинуть эту конструкцию на шею. Отличный вариант, если вам некуда убрать очки. Будет выглядеть симпатично с однотонными футболками или рубашками», — подытожила Жарикова.