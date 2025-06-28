Стиль жизни
Стилист рассказала, как стилизовать платок
28 июня

Стилист рассказала, как стилизовать платок

Мария Задорожная
Анастасия Жарикова
Платок на поясе
Фото Личный аккаунт Jasmina Bharwani, соцсети

Персональный стилист Анастасия Жарикова эксклюзивно для «СЭ» назвала 5 способов, как стилизовать платок.

«Платок в качестве косынки — один из самых актуальных вариантов стилизации этим летом. Подбирайте расцветку под один из элементов образа: обувь, сумка, принт на футболке. Так комплект получится целостным и гармоничным. Можно повязать и как бандану, и как тонкую повязку концами назад», — сказала эксперт.

Также можно повязать платок на талию. Этот прием работает не только как цветовой акцент, но и моделирует силуэт. Можно завязать его поверх платья прямого кроя или свободной рубашки навыпуск. Это позволит обозначить талию и сделать образ более женственным. Еще можно использовать аксессуар вместо ремня на брюках или шортах.

«Скрутите платок в тонкую полоску и повяжите на шею. Узел может быть спереди, сбоку или сзади. Такая стилизация добавит образу французского шарма. Отлично впишется в морской стиль и в кэжуал комплекты. Можно надеть такой чокер и с деловым костюмом для неформальных встреч», — отметила стилист.

Еще один способ — повязать на сумку. Можно обмотать им ручку или просто завязать, оставив концы свисающими вниз. Такой элемент в образе добавит дополнительную вертикаль и оживит привычную сумку. Гармонично будет смотреться как со строгими кожаными сумками, так и с расслабленными летними вариантами.

«Используйте платок как держатель очков. Для этого нужно сложить его по диагонали, к концам привязать дужки очков и накинуть эту конструкцию на шею. Отличный вариант, если вам некуда убрать очки. Будет выглядеть симпатично с однотонными футболками или рубашками», — подытожила Жарикова.

Шарлиз Терон раскритиковала свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес

