Стилист рассказала, как собрать стильный образ ребенку на 1 сентября

Персональный стилист Анастасия Жарикова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как собрать стильный образ ребенку на 1 сентября. Самое главное при подготовке наряда на торжественную линейку — это соблюсти баланс. Во-первых, школьнику должно быть удобно участвовать во всех праздничных активностях. Во-вторых, купленная одежда должна пригодиться и для дальнейших школьных будней. В-третьих, наряд должен поддерживать праздничное настроение и выглядеть красиво на фото.

«Для первоклассников и учеников начальных классов образ должен быть максимально комфортным, но с акцентом на аккуратность, опрятность и праздничный вид. Для девочек подойдет платье или сарафан в спокойной цветовой гамме: синее, серое, коричневое или бежевое. Хорошо смотрятся модели с воротничками или поясом. Вместо классических бантов можно выбрать красивые заколки или резиночки. В качестве верхней одежды — однотонный жакет или тренч. Обувь — балетки или туфли Мэри Джейн», — сказала эксперт.

Для мальчиков можно выбрать классические темные брюки и светлую рубашку. Добавить жилет или пиджак, они сделают образ более собранным. Обувь — полуботинки, мокасины или лоферы.

«Подросткам важно дать немного свободы, при этом сохранив общее ощущение нарядности. Девушки могут выбрать строгую юбку или брюки со стрелками на высокой посадке, рубашку или блузу. Дополнить образ можно сдержанными аксессуарами: тонкий ободок, серьги, ремень, аккуратная сумка и удобная классическая обувь. Уместен будет и костюм-двойка с жакетом или тройка с жилетом. Лучше придерживаться спокойной базовой цветовой гаммы», — подчеркнула Жарикова.

Юношам подойдет костюм в стиле смарт-кэжуал или брюки чинос с рубашкой. Допустимы однотонные варианты, а также полоска или клетка. Можно добавить жилет, кардиган или джемпер тонкой вязки. Кроссовки лучше заменить на более собранную обувь, например, дерби или лоферы.

«Одежда должна быть удобной, хорошо сидеть и нравиться не только родителям, но и самому ребенку. Пусть 1 сентября будет поводом показать, что нарядность может быть не только красивой, но и комфортной. Не стоит настаивать на строгости, если школьник сопротивляется: лучше вместе выбрать образ, который сохранит ощущение праздника, но при этом не станет навязанным. Задайте ориентир, предложите варианты и дайте немного свободы выбора», — подытожила стилист.