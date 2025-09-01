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Стилист рассказала, как скрыть живот с помощью одежды
Жизнь и общество

1 сентября 2025, 17:45

2 мин.

Стилист рассказала, как скрыть живот с помощью одежды

Мария Задорожная
Автор
Девушка выбирает одежду
Фото AnnaStills, iStock

Стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как скрыть живот с помощью одежды. По ее словам, женщинам стоит избегать обтягивающих фасонов и тонкого трикотажа, так как это только подчеркнет все неровности. Лучше обратить внимание на платья с запахом, асимметричные крой и мягкие драпировки, так как они создают красивую линию силуэта. А юбки и брюки с завышенной талией визуально вытягивают ноги. Однобортный жакет прикрывает проблемную зону, создавая вертикаль и делая образ более собранным. Обязательно выбирайте ткань, которая держит форму.

«Не выбирайте брюки или юбки на резинке или кулиске, так как они добавляют лишний объем в талии. Переносите внимание с живота, подчеркивая ту часть тела, которой вы гордитесь, чтобы она стала главным фокусом образа. Например, выбирайте V-образный вырез и дополняйте его украшением. Или сделайте акцент на браслете, часах, обуви», — сказала эксперт.

Мужчинам тоже важно избегать бесформенных и вещей в облипку. Например, худи на размер больше визуально сделает живот еще больше. А чтобы скорректировать проблемную зону, нужно создавать вертикаль. Поверх рубашки или футболки полуприлегающего силуэта надеть кардиганы нараспашку или пиджаки с правильной посадкой. Второй слой должен быть из плотной ткани, чтобы держал форму. Таким образом вытягивается фигура и визуально живот скрывается.

«Брюки нужно выбирать со средней посадкой. Не низкой, которая делает живот еще больше, и не слишком высокой, превращающей мужчину в героя из старых комедий. Живот прячется не только одеждой, но и осанкой. Так что плечи назад, подбородок вверх, и живот становится меньше», — добавила специалист.

Также стилист назвала вещи, которые стоит избегать:

  • жжинсы с низкой посадкой;
  • обтягивающие футболки и майки из тонкой ткани;
  • крупная горизонтальная полоска;
  • слишком короткие топы или пиджаки до талии;
  • вещи с блестящей, глянцевой поверхностью в районе живота.
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