Стилист объяснила, какой должна быть идеальная обувь на зиму

Зимняя обувь — это вопрос не только стиля, но и комфорта, безопасности, здоровья. В холодное время года именно обувь принимает на себя основную нагрузку: защищает от холода, влаги и скользких поверхностей. Поэтому выбор пары на зиму — задача, требующая внимания к деталям. Эксклюзивно для «СЭ» персональный стилист Анастасия Жарикова рассказала, какой должна быть идеальная зимняя обувь.

«Зимняя обувь должна сочетать теплоизоляцию и влагостойкость. Натуральная кожа хорошо пропускает воздух и адаптируются к форме стопы. Это может быть гладкая кожа, замша или нубук. Либо для прогулок можно рассмотреть обувь из специального мембранного материала, который создает барьер снаружи, но позволяет ноге «дышать». Внутреннюю отделку также лучше выбирать натуральную. Мех — мягкий и комфортный, но в теплую зиму или при длительном пребывании в помещении он может быть слишком жарким. Альтернатива — тонкая шерстяная подкладка, либо съемные термо-стельки», — отметила эксперт.

Зимой скользкие тротуары часто становятся настоящим испытанием, поэтому важно, чтобы обувь обеспечивала надежное сцепление с поверхностью. Лучше выбирать подошву из термоэластичной резины или полиуретана: эти материалы остаются гибкими даже при низких температурах.

Рельефный протектор на подошве — важная деталь при гололеде. Чем глубже рисунок, тем лучше сцепление с поверхностью. Если вы выбрали обувь с гладкой подошвой, то сделайте в ателье специальный накат.

«Главное правило зимы — обувь не должна быть тесной. Между стопой и подкладкой должен оставаться небольшой воздушный зазор, который удерживает тепло. При примерке стоит учитывать, что зимой могут понадобиться плотные носки, поэтому лучше выбрать на полразмера больше привычного», — подчеркнула специалист.

Даже качественная обувь требует ухода, отметила Жарикова. Регулярная обработка водоотталкивающим средством продлевает срок службы кожи и защищает от реагентов. После прогулки обувь стоит просушить при комнатной температуре, избегая обогревателей. Высокая температура разрушает материал и деформирует подошву. Можно использовать специальные сушилки, сейчас есть даже варианты с антибактериальным действием.

Стилист добавила, что современные бренды предлагают множество моделей, которые совмещают практичность и эстетику:

классические кожаные ботинки;

утепленные челси;

функциональные хайкеры;

сапоги-трубы;

ботильоны на устойчивом каблуке;

дутые полусапожки;

угги на высокой подошве.

Выбор зависит от образа жизни. Главное, чтобы обувь выполняла свою основную задачу: сохраняла тепло, обеспечивала устойчивость и позволяла чувствовать себя уверенно в любую погоду.