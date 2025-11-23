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Стилист назвала зимнюю одежду, которая визуально старит
Жизнь и общество

23 ноября 2025, 19:10

1 мин.

Стилист назвала зимнюю одежду, которая визуально старит

Мария Задорожная
Автор
Девушка выбирает одежду
Фото Kostikova, iStock

Британский персональный стилист Лена Аспетт рассказала, какая зимняя одежда добавляет возраста. Соответствующее видео она опубликовала на странице в личном блоге.

Прежде всего эксперт советует отказаться от пальто в ретро-стиле — с округлым воротником, меховыми деталями и приталенным кроем, которые, по ее мнению, старят.

Также Аспетт не советует носить приталенные кардиганы с круглыми вырезами и бесформенные свитеры из очень тонкой ткани. Еще в перечне нежелательных вещей оказались облегающие вязаные платья длины миди и брюки, слегка обнажающие щиколотки.

«Для меня это — пустая трата денег», — заключила стилист.

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