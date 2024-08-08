Стилист назвала удешевляющую образ одежду

Стилист Александра Шихалова считает, что джинсы скинни, приталенные жакеты или изделия с рукавами «летучая мышь» удешевляют внешний вид. Об этом она заявила в беседе с журналом «Первый женский».

По словам эксперта, испортить образ могут и сочетания разноцветных вещей, а также предметы гардероба с логотипами брендов.

«Такая история очень бросается в глаза. И лучше всего отходить от логомании, потому что она не про дорогой образ», — пояснила специалист.

Кроме того, Шихалова советует быть аккуратными с принтами. Это достаточно опасная история. Например, если выбираете цветочный принт, то очень важна актуальность кроя и максимальная трендовость данной вещи.

«Золотые украшения, бижутерия низкого сегмента удешевляют образ. Это украшения витиеватых форм с фианитами. Конечно, девушки это любят, но на самом деле это может негативно сказаться на образе», — заключила стилист.