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Стилист назвала три вещи, которые будут неактуальны осенью 2025 года
Жизнь и общество

23 августа 2025, 17:20

2 мин.

Стилист назвала три вещи, которые будут неактуальны осенью 2025 года

Мария Задорожная
Автор
Фото lambada, iStock

Имидж-стилист Юлия Александрова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, какие три вещи будут неактуальны осенью 2025 года.

«Ugly-кроссовки и другая массивная обувь — это антитренд номер один. Если в прошлые сезоны считалось, что чем выше подошва, тем более модный образ, то сейчас с точностью до наоборот. «Уродливые» кроссовки, громоздкие ботинки на тракторной подошве или туфли на платформе — все это вычеркиваем из списка покупок. На Неделях моды осень-зима 2025/26 акцент был сделан на женственность, изящество и простоту», — отметила эксперт.

Заменяем массивную обувь на классические лоферы на плоской подошве, винтажные кеды в стиле 70-х, женственные балетки и ботильоны с тонким каблуком и четким носом.

Следующий антитренд — трикотажные кофточки. Несмотря на то, что трикотаж давно и надолго поселился в осенне-зимнем гардеробе, не каждая вязаная вещь может стать частью стильного образа. Устаревшими смотрятся «кофточки» по фигуре из тонкого, хлипкого трикотажа, которые не держат форму.

Такой трикотаж не только легко мнется и выглядит неаккуратно, но еще и просвечивает, показывая малейшие складочки на теле. Также он быстро обесцвечивается и растягивается после первой стирки.

«Актуальный трикотаж должен держать форму и быть плотным, фактурным. Чем плотнее прилегание к телу, тем плотнее должен быть трикотаж. Стразы, бусинки, кричащие надписи и другой декор на трикотаже не придает образу индивидуальности, а лишь делает его визуально дешевым и вульгарным. В моде лаконичные, однотонные варианты, которые легко сочетаются с другой одеждой и смотрятся благородно», — подчеркнула специалист.

Кожаная одежда — комфортный и яркий тренд осенне-зимнего сезона, но короткие кожаные шорты уже не вписываются в современные модные тенденции. Мода пропагандирует удобство и сдержанную элегантность, поэтому чрезмерно короткие кожаные шорты выглядят неуместно и слишком вызывающе.

На место этого провокационного предмета гардероба приходят более элегантные и функциональные варианты, такие как классические бермуды или кожаные брюки. Их легко внедрить в повседневный гардероб и можно стилизовать для разных случаев: на работу, свидание или встречу с друзьями.

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