Стилист назвала трендовую одежду на осень

Стилист Ольга Гарина в беседе 76.ru назвала модную одежду на осень 2024 года. В первую очередь эксперт рекомендовала выбирать длинные кардиганы объемной вязки и пончо различных расцветок. Также в грядущем сезоне в тренде будут наряды из экокожи, экомеха, с бахромой или вырезами.



«Но не сексуальные или вызывающие [вырезы], а достаточно деликатные, которые придают изюминку», — пояснила специалист.



Также Гарина посоветовала обратить внимание на оверсайз-одежду с широкими плечами, бомберы, юбки длины миди и макси и приталенные вещи.



При этом главным аксессуаром осени 2024 станут длинные перчатки, галстуки и банты, добавила стилист.