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Стилист назвала трендовую одежду на осень 2024
Жизнь и общество

Сегодня, 16:25

1 мин.

Стилист назвала трендовую одежду на осень

Мария Задорожная
Автор
Осенняя одежда
Фото Mkovalevskaya/istockphoto.com
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Стилист Ольга Гарина в беседе 76.ru назвала модную одежду на осень 2024 года. В первую очередь эксперт рекомендовала выбирать длинные кардиганы объемной вязки и пончо различных расцветок. Также в грядущем сезоне в тренде будут наряды из экокожи, экомеха, с бахромой или вырезами.

«Но не сексуальные или вызывающие [вырезы], а достаточно деликатные, которые придают изюминку», — пояснила специалист.

Также Гарина посоветовала обратить внимание на оверсайз-одежду с широкими плечами, бомберы, юбки длины миди и макси и приталенные вещи.

При этом главным аксессуаром осени 2024 станут длинные перчатки, галстуки и банты, добавила стилист.

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