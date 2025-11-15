Стилист назвала топ-5 трендовых образов для свидания после работы

Современный ритм жизни диктует свои правила: на переодевание перед вечерним выходом времени почти не остается. Но это не повод отказываться от свидания или компромиссно идти в деловом образе. Эксклюзивно для «СЭ» персональный стилист и имидж-эксперт Анастасия Жарикова назвала пять решений, которые помогут быстро превратить офисный комплект в женственный вечерний аутфит.

По ее словам, трендовый способ добавить в образ чувственности — заменить строгую рубашку на кружевной атласный топ. Сейчас актуальны удлиненные варианты с кружевом по верху и по низу, прямого или асимметричного кроя. Такой топ не займет много места в сумке, можно прихватить его с утра в офис, а вечером переодеться, превратив деловой образ в романтичный. Будет отлично смотреться с брюками и жакетом, а каблук и украшения помогут завершить комплект.

Еще один трендовый способ добавить женственности образу — надеть поверх офисной рубашки корсет. Это может быть вариант из плотного костюмного материала, денима или экокожи. Он красиво подчеркнет талию, создаст соблазнительный силуэт, но без излишней откровенности. Расстегните верхние пуговицы на рубашке и добавьте колье.

«Короткие юбки в офисе — не самый уместный элемент в образе. А вот для свидания — отличный вариант. Переоденьте брюки или строгую юбку миди на кокетливую мини, и получится сбалансированный образ для вечера: ноги открыты, верх — закрытый», — сказала эксперт.

Чтобы добавить образу мягкости, можно заменить структурированный деловой жакет на уютный кардиган. Выбирайте светлый оттенок: пудрово-розовый, молочный, светло-желтый и нежную, тактильно приятную фактуру. Это может быть кардиган гладкой вязки или пушистый, укороченный или длинный. Такой элемент в образе сразу же задаст настроение нежности и романтики.

«В деловых образах ткани обычно плотные, матовые, держащие форму. В вечерних комплектах для свиданий наоборот — легкие, струящиеся, с сатиновым блеском. Этот факт можно взять на вооружение и заменить один из элементов образа. Например, хлопковую рубашку поменять на шелковую блузу, брюки из костюмной ткани на атласные, а деловое платье на платье-комбинацию», — сказала стилист.

Не стоит недооценивать эффект от деталей. Если заранее продумать вечерний акцент — блестящие серьги, клатч, помаду насыщенного оттенка и удобную пару обуви на каблуке — можно преобразить даже самый сдержанный офисный костюм. Добавьте немного парфюма с вечерними нотами, распустите волосы и вы уже в другой роли. Такой прием особенно полезен, если свидание запланировалось совершенно спонтанно.

«Главный принцип — не переодеваться полностью, а трансформировать деловую базу. Оставляйте костюм, брюки, жакет и меняйте образ только частично. Свидание после работы — это не повод торопиться домой за новым нарядом. Достаточно пары акцентов, чтобы выглядеть уместно и стильно», — подытожила Анастасия Жарикова.