Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество

Сегодня, 13:20

Стилист назвала самые модные джинсы на осень

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото istockphoto.com/tixti

Стилист Мария Абабкова рассказала, какие джинсы будут самыми модными осенью 2023 года.

«В текущем сезоне вновь будут актуальны популярные в течение года фасоны, такие как брюки из денима прямого кроя и штаны, расклешенные от колена или от бедра. Что касается посадки, то можно выбрать разнообразные варианты. Так, осенью будут лидировать джинсы как с завышенной и обычной линией талии, так и с низкой», — приводит слова специалиста портал «А теперь внимание!».

Также Абабкова советует приобрести в свой гардероб джинсы Mom, у которых завышена талия и прямой крой штанин.

Ранее стилист дала советы, как правильно стирать одежду изо льна.

Теперь у нас есть сообщество в соцсети «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Мода
2
0
Читайте также
Глав лесного хозяйства и «Авиалесоохраны» Тувы отстранили из-за смертельного ДТП
Украинцев предупредили о коммунальном коллапсе из-за отсутствия газа
Украину предупредили об угрозе попадания в демографическую «спираль смерти»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Vottovaara Mountain Race 2023 пройдет в Карелии 9 и 10 сентября
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости