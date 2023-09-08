Стилист назвала самые модные джинсы на осень

Стилист Мария Абабкова рассказала, какие джинсы будут самыми модными осенью 2023 года.

«В текущем сезоне вновь будут актуальны популярные в течение года фасоны, такие как брюки из денима прямого кроя и штаны, расклешенные от колена или от бедра. Что касается посадки, то можно выбрать разнообразные варианты. Так, осенью будут лидировать джинсы как с завышенной и обычной линией талии, так и с низкой», — приводит слова специалиста портал «А теперь внимание!».

Также Абабкова советует приобрести в свой гардероб джинсы Mom, у которых завышена талия и прямой крой штанин.

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