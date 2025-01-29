Стилист назвала самые модные аксессуары весны 2025 года

Стилист Юлия Александрова в эксклюзивной беседе с «СЭ» заявила, что весной 2025 года в тренде будут галстуки, множество украшений и огромные сумки, а также высокие перчатки.

«В прошлом году модницы скупали подвески-сердца, а этой весной популярными станут массивные подвески на длинном ремешке или на замшевом шнурке: в виде животных, сосудов, мешочков, маленьких сумочек, а также минималистичные варианты в виде геометрических фигур. Это может быть как одна подвеска, так и комбинация из нескольких. Материалы самые разнообразные: металл, дерево, пластмасса. Главное — не на цепочке, а на шнурке, который является ярким атрибутом главенствующего стиля бохо», — отметила эксперт.

Что касается галстуков, их можно будет носить не только в классическом варианте с рубашкой, но и в качестве ремня на джинсах или брюках, шарфа, банта или шейного украшения в сочетании с жемчугом. Этот аксессуар специалист советует носить с чем угодно и как угодно.

«Огромные сумки разных фактур и оттенков, с обвесами в виде бусин и цепей, с анималистичным принтом. Если у вас есть холщовый шопер для ежедневных походов в продуктовый магазин, то им можно воспользоваться! Но в идеале заменить его на большую кожаную или замшевую сумку, в которую поместятся все повседневные вещи и все, что вы можете прихватить по пути: книгу, газеты или продукты на неделю», — подчеркнула Александрова.

А высокие классические кожаные перчатки стилист рекомендует сочетать не только с пальто и шубами, но и с жакетами, свитерами и платьями. Чем объемнее будут рукавицы, тем интереснее образ. Также можно носить кольца поверх перчаток, экспериментировать с длиной, цветом, отделкой (меховой) и декором.