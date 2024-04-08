Стилист назвала цвета в одежде, которые визуально полнят

Стилист Анна Скороходова считает, что оранжевый и коричневый цвета зрительно добавляют фигуре объема.

«Оранжевый выглядит ярко, является цветом лидеров, но может добавлять лишние килограммы. Чтобы этого избежать, стоит сочетать его с контрастными оттенками или использовать в аксессуарном ряде. Это могут быть оранжевая сумка, сапоги, какие-то декоративные элементы, которые являются лишь ярким акцентом», — отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

К неудачным цветам Скороходова отнесла также молочный и жемчужный. По ее словам, они визуально увеличивают параметры фигуры не только в жизни, но и на фотографиях. Кроме того, специалист посоветовала быть аккуратными с красным цветом. Его следует носить в тандеме с какими-то более спокойными или контрастными оттенками или использовать только в аксессуарах.

Среди прочего, стилист порекомендовала избегать некоторых принтов в гардеробе, а именно крупной контрастной клетки, горизонтальной полоски, крупного гороха и других контрастных принтов, которые одновременно сочетают противоположные цвета.

«Когда такие контрастные цвета присутствуют в одной вещи в виде крупных пятен, есть риск добавить себе объема. Поэтому я не рекомендую их девушкам с пышными формами. К сожалению, обыграть такой принт в образе, не добавив лишних сантиметров, будет очень сложно», — объяснила эксперт.