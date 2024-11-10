Стилист назвал три самых главных тренда осенне-зимнего сезона

Стилист Елена Жукова в интервью «Лента.ру» выделила три ключевых тренда осенне-зимнего сезона 2024-2025 годов.

Во-первых, она советует обратить внимание на вещи глубокого винного оттенка, который считается самым трендовым в этом сезоне. По словам эксперта, это может быть как свитер, пиджак, жилет или брюки, так и обувь — сапоги или ботильоны.

«Иметь вещь винного цвета недостаточно, нужно уметь создать с ним стильное сочетание. Очень благородно и аристократично выглядит сочетание с серыми оттенками. Игривый и «вкусный» образ сложится из сочетания винного и сливочного, светло-желтого оттенка. И для создания дерзкого образа выбирайте сочетание с черным цветом», — добавила Жукова.

Во-вторых, в осенне-зимний гардероб обязательно следует включить шубу, выполненную из натурального или искусственного меха. Как подчеркнула стилист, вещь легко впишется в различные стили.

«К шубе можно добавлять абсолютно разные головные уборы: балаклавы, бейсболки, платки, шапки бини и так далее. Обувь, с которой носятся шубы, также разнообразна. Это могут быть сапоги разной длины, угги, грубые ботинки и так далее. С шубой можно создать очень много базовых повседневных образов, а не только праздничные образы», — поделилась мнением эксперт.

Кроме того, Жукова отметила актуальность прозрачных фактур. Она отметила, что в моду возвращаются все элементы, подчеркивающие женскую красоту, и прозрачные ткани. Для того чтобы адаптировать этот тренд к холодному времени года, Елена рекомендует использовать многослойность. Например, прозрачный лонгслив можно носить под рубашкой, а прозрачную юбку — поверх брюк. Также популярны свитера-паутинки, которые можно дополнить рубашками или топами.