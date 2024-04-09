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Стилист назвал подходящую для свидания одежду
Жизнь и общество

Сегодня, 19:05

1 мин.

Стилист назвал подходящую для свидания одежду

Мария Маковей
Автор
Девушка выбирает одежду
Фото AnnaStills/istockphoto.com
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Стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале рассказал, какая одежда подойдет для свидания.

По словам эксперта, удачный образ для романтической встречи можно составить с помощью рубашек необычного кроя, например с большими плечами или интересными рукавами. Также в качестве наряда можно выбрать различные варианты платья-лапши и дополнить образ пиджаком и каблуками.

«Заметьте, все вещи не вульгарные, а акцентные и женственные. Напоминаю, это глупый стереотип, что только открытые вещи привлекают мужчин», — заявил стилист.

Также специалист посоветовал выбирать босоножки с красивыми пряжками, которые будут переходить на щиколотку и визуально удлинять ноги.

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