Стилист назвал подходящую для свидания одежду
Стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале рассказал, какая одежда подойдет для свидания.
По словам эксперта, удачный образ для романтической встречи можно составить с помощью рубашек необычного кроя, например с большими плечами или интересными рукавами. Также в качестве наряда можно выбрать различные варианты платья-лапши и дополнить образ пиджаком и каблуками.
«Заметьте, все вещи не вульгарные, а акцентные и женственные. Напоминаю, это глупый стереотип, что только открытые вещи привлекают мужчин», — заявил стилист.
Также специалист посоветовал выбирать босоножки с красивыми пряжками, которые будут переходить на щиколотку и визуально удлинять ноги.
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