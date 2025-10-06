Стиль жизни
Стилист Лисовец рассказал, будут ли этой зимой в моде искусственные шубы
Жизнь и общество

Сегодня, 17:10

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Девушка в шубе
Фото Svetlana Dyachkova, iStock

Зимой 2025/2026 года актуальными будут искусственные винтажные шубы и дубленки с объемными плечами. В сильные морозы можно надеть пуховик, но образ под ним должен быть элегантным. Об этом «Газете.Ru» заявил стилист и телеведущий Владислав Лисовец.

«По большому счету ничего нового нет, тем более для нашего климата. В первую очередь — тепло, а потом все остальное. Кардинально ничего не меняется. Поэтому это и дубленки, которые и были, только сейчас они могут быть вообще с большими громоздкими плечами. Под них можно спокойно носить пиджаки, которые сейчас в тренде, — они сделают силуэт более громоздким. Соответственно, это и искусственные шубы — и короткие, и длинные. Винтажные, из секонд-хендов, наших мам и бабушек тоже прекрасно впишутся. Потому что тренд на роскошь, на old money вернулся давно», — сказал эксперт.

Спортивную одежду Лисовец посоветовал покупать и носить в определенных случаях.

«Но пуховик спасает в мороз, поэтому, конечно, внизу должно быть все элегантно и красиво. Сверху главное, чтобы было тепло. Утепленное пальто, дубленка, какая-нибудь винтажная шуба — это всегда красиво выглядит, если правильно сочетать с элегантной обувью типа казаков на небольшом каблучке, какая-то красивая сумка, яркая помада. То есть довести этот образ, чтоб он был не только для тепла, а еще и как стиль», — подытожил звездный стилист.

