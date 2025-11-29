Стиль жизни
Стилист Лисовец назвал главный аксессуар 2026 года
Жизнь и общество

29 ноября 2025, 12:30

1 мин.

Стилист Лисовец назвал главный аксессуар 2026 года

Мария Задорожная
Автор
Ремень
Фото Elena Boltunova, iStock

Стилист Владислав Лисовец рассказал, какой аксессуар станет главным в 2026 году.

«Украсить свой образ одними только ювелирными украшениями уже недостаточно, теперь внимание на ремень, вот по-настоящему яркий способ выделиться, а не просто поддержать брюки. С помощью ремня можно делать акценты, зрительно перемещать талию выше или ниже, добавлять цвет и контраст. Очень актуальны нарочито широкие ремни, но узкие тоже можно носить, особенно если их несколько и разных. Ремень можно добавить прямо на верхнюю одежду, причем любую, а можно на мини-юбку, решать только вам», — объяснил эксперт.

Лисовец также рассказал, как стильно миксовать ремни. Например, можно сочетать разные аксессуары по толщине и стилю, добавлять их в те образы, где они в принципе не предусмотрены.

Как найти свой стиль в&nbsp;одежде и&nbsp;всегда выглядеть хорошо.Как найти свой стиль в одежде и составить функциональный гардероб

