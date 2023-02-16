Стилист Александр Рогов рассказал, на какой цвет стоит обратить внимание в этом сезоне

Популярный российский стилист Александр Рогов в своем ТГ-канале рассказал о главном цвете сезона. Им станет красный. «Рианна неслучайно выступала на Супербоул в красном — малышка точно в теме, ведь красный — один из важнейших цветов сезона», — подчеркнул стилист. Обратил он внимание и на Кейт Бланшетт, которая предстала на страницах нового номера Vanity Fair. Актриса также украсила свой образ акцентами кроваво-алого цвета.

Александр Рогов рассказал, что и сам не прочь нарядиться в красное и призвал последовать его примеру. «Если боитесь, то просто разбавьте серым, бежевым или денимом», — заключил стилист.

Ранее мы рассказывали об ошибках в стиле, которые чаще всего совершают мужчины.