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Стало известно, за сколько продали плавки Джеймса Бонда на аукционе
Жизнь и общество

24 октября 2025, 15:55

1 мин.

Стало известно, за сколько продали плавки Джеймса Бонда на аукционе

Мария Задорожная
Автор
Фото Кадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл»», реж. Сэм Мендес

Плавки Джеймса Бонда продали на аукционе. Речь идет о синих плавках, в которых Дэниел Крейг появился в роли Джеймса Бонда в фильме «007: Координаты «Скайфолл»», сообщает Daily Mail.

57-летний актер находился в кадре в светло-голубых плавках, когда проплывал по «бассейну на крыше в Шанхае» в фильме. Но на самом деле эта сцена снималась в отеле Four Seasons в лондонском районе Кэнэри-Уорф.

Фото Официальный сайт Julien's Auctions

Элемент гардероба ушел с молотка в Лос-Анджелесе, Калифорния, за 2157 фунтов стерлингов (примерно 235,5 тысячи рублей). По данным торгов, стартовая цена составляла 150 фунтов (около 16 380 рублей).

Известно, что Крейг сыграл роль 007 в фильме «Казино Рояль» в 2006 году, а затем снялся еще в четырех фильмах: «Квант милосердия» (2008), «007: Координаты «Скайфолл» (2012), «007: Спектр» (2015) и «Не время умирать» (2021).

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