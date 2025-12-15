Стало известно, сколько в Москве проживает людей старше 100 лет

Москва вошла в тройку лидеров в России по продолжительности жизни. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью «Москве 24».

По ее словам, 1200 человек в Москве перешагнули отметку 100 лет, примерно 60 000 жителей старше 90 лет, еще полумиллиону — больше 80. Она также подчеркнула, что в столице растет число людей старшего поколения: «Если 15 лет назад каждый седьмой москвич был в серебряном возрасте, то теперь каждый пятый».

Представители старшего поколения сейчас ведут активный образ жизни, у них есть возможность продолжать работать и вносить вклад в экономику столицы, считает Ракова.