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Стало известно, сколько в Москве проживает людей старше 100 лет
Жизнь и общество

15 декабря 2025, 16:35

1 мин.

Стало известно, сколько в Москве проживает людей старше 100 лет

Кристина Гергис
Автор
Долгожители
Фото svetikd, iStock

Москва вошла в тройку лидеров в России по продолжительности жизни. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью «Москве 24».

По ее словам, 1200 человек в Москве перешагнули отметку 100 лет, примерно 60 000 жителей старше 90 лет, еще полумиллиону — больше 80. Она также подчеркнула, что в столице растет число людей старшего поколения: «Если 15 лет назад каждый седьмой москвич был в серебряном возрасте, то теперь каждый пятый».

Представители старшего поколения сейчас ведут активный образ жизни, у них есть возможность продолжать работать и вносить вклад в экономику столицы, считает Ракова.

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