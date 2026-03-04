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Стало известно, почему Том Холланд и Зендея не пригласили прессу на свадьбу
Жизнь и общество

4 марта, 18:00

1 мин.

Стало известно, почему Том Холланд и Зендея не пригласили прессу на свадьбу

Кристина Гергис
Автор
Том Холланд и Зендея
Фото Doug Peters, imago-images, Global Look Press

Несколько месяцев назад Том Холланд и Зендея сыграли тайную свадьбу — об этом стало известно накануне. Ло Роуч, стилист Зендеи, на красной дорожке Actor Awards подтвердил изданию Access Hollywood, что актриса и Том Холланд поженились. «Свадьба уже состоялась. Вы пропустили ее», — сказал он.

По данным источника RadarOnline, пара намеренно избегала огласки и прессы. Для актеров было принципиально сохранить этот момент вдали от посторонних глаз. Источник пояснил, что Том и Зендея не раз сталкивались с ситуацией, когда личные события быстро становились достоянием общественности, это тяготило их. «Дело было не в секретности ради драматизма, а в защите чего-то священного», — объяснил инсайдер.

Инсайдер добавил: актеры чувствуют себя комфортнее в кругу семьи и близких друзей — этим и объясняется полная секретность церемонии.

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