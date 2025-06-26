Стиль жизни
Стало известно, от чего отказался Михаил Ефремов после выхода из колонии
Жизнь и общество

26 июня, 16:45

1 мин.

Стало известно, от чего отказался Михаил Ефремов после выхода из колонии

Мария Задорожная
Автор
Михаил Ефремов
Фото Кирилл Зыков, АГН «Москва»

Актер Михаил Ефремов после освобождения из колонии полностью бросил алкоголь, сообщает mk.ru. По данным источника, артист сейчас часто посещает храм, а недавно побывал на Троекуровском кладбище, где похоронена его мама, Алла Покровская.

По информации kp.ru, артист сосредоточился на своем здоровье и адаптации к жизни после тюремного заключения, а также на изучении ситуации индустрии кино. Один из соседей рассказал изданию, что видел Ефремова на самокате, и добавил, что он предпочитает передвигаться на метро и общественном транспорте, у него нет собственной машины. Сосед заметил, что редко видит актера на улице.

Напомним, что 8 июня 2020 года Ефремов стал виновником ДТП на Смоленской площади в Москве. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он въехал в автомобиль, в котором находился 57-летний Сергей Захаров. К сожалению, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и этот инцидент вызвал большой общественный резонанс. В итоге Ефремова признали виновным и приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Он отбывал срок в ИК-4 в городе Алексеевка, Белгородская область. В апреле этого года суд удовлетворил его просьбу об условно-досрочном освобождении, при этом запретив ему садиться за руль в течение трех лет.

Михаил Ефремов.Представитель Михаила Ефремова опровергла информацию о первой роли артиста после тюрьмы
  • Spacewalker

    И что? Это запрещает ему иметь собственную машину с водителем? Это чушь?

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Хочется надеяться на лучшее. Посмотрим на сколько хватит его силы воли. Зная по жизни многих алкоголиков, не верится, что такой прозжённый когда-нибудь бросит. Может продержаться только на кодировке. Кстати, последний случай. Боролся с родственником с февраля. 5 мая наконец-то закодировал его в цетре Бехтерева в СПБ. Химзащита, иначе горячий укол. На год. Вроде клиника с именем. Врачи с опытом и научными степенями. И!!!!!!!!!! Полная туфта. ОБМАН. Мой родственник забухал через ТРИ НЕДЕЛИ после укола!!!! Не ведитесь на это мошенничество. Запомните адреса центров: 1. «Комендантский проспект» просп. Королева, д. 48, корп. 5 2. «Проспект Ветеранов» ул. Летчика Пилютова, д. 6, корп. 2 3. «Горьковская» ул. Мира, д. 16 ---------------------------------------- Это МОШЕННИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    26.06.2025

  • Patera

    Проезд на красный свет - менее опасное деяние, в отличие от движения по выделенной полосе - сумма штрафов ярко это показывет...

    26.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Надолго ли?Хватит ли у него-выдержки чтобы не сорваться?Сейчас рано ещё говорить-мало времени прошло:point_right:Вот минимум через-6-12 месяцев будет видно:100:

    26.06.2025

  • Slim Tallers

    Убил человека,отсидел 4 года. А за лайк или пост в соцсетях может получить 10.

    26.06.2025

  • Valera Krasin

    От чифирка ?

    26.06.2025

  • Millwall82

    Пчелы отказались от меда, рокеры от наркотиков, а Ефремов от водки. Хорошо если так, но нужно время. Бывают просто лютые срывы, синька однозначное зло.

    26.06.2025

  • Patera

    Мария, не пиши чушь! "...он ПРЕДПОЧИТАЕТ передвигаться на метро и общественном транспорте, у него нет собственной машины...", потому что "... в апреле этого года суд удовлетворил его просьбу об условно-досрочном освобождении, при этом запретив ему садиться за руль в течение трех лет..."

    26.06.2025

