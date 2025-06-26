Стало известно, от чего отказался Михаил Ефремов после выхода из колонии

Актер Михаил Ефремов после освобождения из колонии полностью бросил алкоголь, сообщает mk.ru. По данным источника, артист сейчас часто посещает храм, а недавно побывал на Троекуровском кладбище, где похоронена его мама, Алла Покровская.

По информации kp.ru, артист сосредоточился на своем здоровье и адаптации к жизни после тюремного заключения, а также на изучении ситуации индустрии кино. Один из соседей рассказал изданию, что видел Ефремова на самокате, и добавил, что он предпочитает передвигаться на метро и общественном транспорте, у него нет собственной машины. Сосед заметил, что редко видит актера на улице.

Напомним, что 8 июня 2020 года Ефремов стал виновником ДТП на Смоленской площади в Москве. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он въехал в автомобиль, в котором находился 57-летний Сергей Захаров. К сожалению, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и этот инцидент вызвал большой общественный резонанс. В итоге Ефремова признали виновным и приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Он отбывал срок в ИК-4 в городе Алексеевка, Белгородская область. В апреле этого года суд удовлетворил его просьбу об условно-досрочном освобождении, при этом запретив ему садиться за руль в течение трех лет.