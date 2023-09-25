Стало известно о состоянии Игоря Николаева после операции на сердце

Известный российский певец Игорь Николаев на днях перенес операцию на сердце. В настоящий момент он уже находится в сознании, занимается гимнастикой и ЛФК. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

Также отмечается, что к Николаеву пока не пускают родных, так как в клинике действуют ковидные ограничения.

Певец проходит восстановление в одноместной палате в хирургическом отделении, куда его перевели после реанимации.

Николаев попал в больницу 14 сентября после перенесенного инфаркта. Позже врачи провели шунтирование. Ожидается, что уже на следующей неделе композитора выпишут из больницы.

Ранее певец Алексей Воробьев рассказал о последствиях перенесенного инсульта.