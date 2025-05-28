Стало известно, когда Тейлор Свифт сделают предложение

Как сообщает Daily Mail, 35-летнюю Тейлор Свифт и ее парня Трэвиса Келси заметили во время роскошного совместного ужина во Флориде. Пара уже долгое время встречается и фанаты ждут, когда певица получит предложение.

По мнению инсайдера, близкого к Свифт, помолвка знаменитостей совсем близко. Все ждут, когда Келси попросит благословения у родителей артистки, а они ответят «Да», и пара обручится.

При этом источник отметил, что звезды могут пожениться после завершения карьеры профессионального футболиста. Вероятно, следующий сезон будет для Трэвиса последним.

«Когда Трэвис закончит карьеру, вопрос свадьбы станет для него на первое место», — добавила инсайдер.

Также источник заявил, что помолвка Свифт и Келси «100% случится». Пара уже планирует свадьбу и мечтает о семейной жизни и детях.

Напомним, об отношениях Келси и Свифт стало известно осенью 2023 года. До этого певица шесть лет встречалась с британским актером Джо Элвином. С ним она рассталась весной 2023 года.