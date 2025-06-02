Стало известно, какую болезнь скрывал актер Андрей Миронов

Заслуженный артист России Владимир Долинский в интервью «АиФ» рассказал, какую болезнь много лет скрывал Андрей Миронов. По его словам, артист страдал тяжелым заболеванием. Однажды он сильно простудился на отдыхе в Эстонии. После этого на теле народного артиста РСФСР стали появляться фурункулы.

«На теле кровоточили язвы, у него был сильнейший фурункулез, он стонал от боли... Но через пять минут он шел играть второй акт, и ни один человек в зале не мог представить, с каким трудом ему дается успех. Несмотря на то что он из такой, казалось бы, привилегированной семьи, так сказать, родился с золотой ложкой во рту, он был огромным тружеником, обожал свою профессию, был невероятно сильным человеком», — отметил Владимир Долинский.

Друг Миронова добавил, что Андрей Александрович пытался лечить недуг, но ни мази, ни переливания крови не дали результата. Состояния актера улучшилось только после удаления нескольких лимфоузлов. Но полностью избавиться от болезни не получилось.