Стало известно, как Кэти Перри чувствует себя после разрыва с Орландо Блумом

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум сохранили дружеские отношения после завершения их романа, сообщает издание Us Weekly.

Инсайдер, близкий к звездам, рассказал, что на протяжении нескольких месяцев между Кэти и Орландо царила напряженность. По словам источника, певица расстроена из-за разрыва с голливудским актером, но испытывает облегчение от того, что ей не придется переживать еще один развод. Сейчас она сосредоточила свои усилия на работе и активно готовится к своему туру.

Ранее портал TMZ сообщил о разрыве Кэти Перри и Орландо Блума после девяти лет отношений. Согласно информации таблоида, актер впервые выйдет в «холостяцком» статусе на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. Инсайдер издания отметил, что Орландо планирует хорошо провести время на танцполе. После церемонии он, вероятно, продолжит вечер в одном из баров в компании своего друга Леонардо Ди Каприо.