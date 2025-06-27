Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Стало известно, как Кэти Перри чувствует себя после разрыва с Орландо Блумом
Жизнь и общество

27 июня, 17:10

1 мин.

Стало известно, как Кэти Перри чувствует себя после разрыва с Орландо Блумом

Мария Задорожная
Автор
Фото CraSH, Keystone Press Agency, Global Look Press

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум сохранили дружеские отношения после завершения их романа, сообщает издание Us Weekly.

Инсайдер, близкий к звездам, рассказал, что на протяжении нескольких месяцев между Кэти и Орландо царила напряженность. По словам источника, певица расстроена из-за разрыва с голливудским актером, но испытывает облегчение от того, что ей не придется переживать еще один развод. Сейчас она сосредоточила свои усилия на работе и активно готовится к своему туру.

Ранее портал TMZ сообщил о разрыве Кэти Перри и Орландо Блума после девяти лет отношений. Согласно информации таблоида, актер впервые выйдет в «холостяцком» статусе на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. Инсайдер издания отметил, что Орландо планирует хорошо провести время на танцполе. После церемонии он, вероятно, продолжит вечер в одном из баров в компании своего друга Леонардо Ди Каприо.

Торжество, которое уже хотят сорвать: что известно о&nbsp;скандальной свадьбе Безоса и&nbsp;Санчес.Торжество, которое уже хотят сорвать: что известно о скандальной свадьбе Безоса и Санчес
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
The Athletic узнал стоимость самого дорогого билета на ЧМ по футболу 2026 года
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Захарова назвала отношения России и Запада огнем
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Читайте далее
Стилист рассказала, как стилизовать платок

  • Niko McCowrey

    Маша, чувствуют только одно, и это не после разрыва кого-то с кем-то. Остальное- ощущают. Это из анекдота 80-х годов (придется гуглить, Вы тогда, наверное, первые шаги делали.

    27.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Ребята-ну это уже не смешно:point_right:вы каждый день собрались эту тему мусолить?разошлись и ладно-это жизнь пля:shushing_face:Найдут себе новых партнёров:100:

    27.06.2025

    • Следующий материал
    Стилист рассказала, как стилизовать платок

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    15:35
    Михаил Боярский отказывается от съемок за пределами Санкт-Петербурга
    14:15
    Том Холланд впервые подтвердил помолвку с Зендаей
    1 окт 17:30
    Николь Кидман разводится с мужем
    1 окт 16:45
    СМИ: Рэперу Macan грозит уголовное дело и арест
    30 сен 19:05
    Стилист рассказала, как стильно одеваться беременным