Стало известно имя победительницы конкурса Мисс Россия — 2025
Жизнь и общество

Сегодня, 14:50

1 мин.

Стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Россия — 2025»

Дарья Хромова
Автор
Фото РЕН ТВ

В субботу, 4 октября в Барвихе прошел финал конкурса «Мисс Россия — 2025», где 20 избранных претенденток поборолись за шикарную корону, денежный приз и возможность представлять Россию на международном конкурсе в будущем. Победительницей стала Анастасия Венза — 22-летняя модель представляла подмосковный Реутов.

Венза получила титул самой красивой девушки страны, приз в размере миллиона рублей, а также право представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде, который состоится в ноябре этого года.

Первой вице-мисс стала Алена Лесняк из Керчи, а второй — Виктория Макарова из Сестрорецка. Жюри оценивали не только красоту девушек, но и их образ жизни и персональные качества.

