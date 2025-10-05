Стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Россия — 2025»

В субботу, 4 октября в Барвихе прошел финал конкурса «Мисс Россия — 2025», где 20 избранных претенденток поборолись за шикарную корону, денежный приз и возможность представлять Россию на международном конкурсе в будущем. Победительницей стала Анастасия Венза — 22-летняя модель представляла подмосковный Реутов.

Венза получила титул самой красивой девушки страны, приз в размере миллиона рублей, а также право представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде, который состоится в ноябре этого года.

Первой вице-мисс стала Алена Лесняк из Керчи, а второй — Виктория Макарова из Сестрорецка. Жюри оценивали не только красоту девушек, но и их образ жизни и персональные качества.