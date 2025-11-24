Стали известны подробности отношений Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе после расставания

Блогер и модель Кайли Дженнер проведет День благодарения вместе с актером и бывшим возлюбленным Тимоти Шаламе, сообщает People.

По словам источника издания, Кайли рада его возвращению в Лос-Анджелес и с нетерпением ждет совместного празднования с родственниками на следующей неделе. При этом Тимоти также планирует встретиться со своей семьей, прежде чем вернется на съемки «Дюны».

Источник добавил, что Дженнер регулярно летала в Будапешт на съемки фильма с участием уже бывшего партнера, и, несмотря на расставание, пара сохраняет близкие отношения.

Ранее Daily Mail со ссылкой на другого инсайдера сообщал о возможном разрыве, утверждая, что Тимоти якобы уходил от Кайли и возвращался вновь. Другой анонимный знакомый пары отметил, что у 28-летней Дженнер и 29-летнего Шаламе действительно есть трудности, но пока рано говорить об окончательном разрыве.