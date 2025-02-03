Стали известны победители премии «Грэмми-2025»
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемонии вручения премии «Грэмми-2025». Триумфатором мероприятия стал Кендрик Ламар. Его признали лучшим в пяти номинациях, в том числе в категории «Песня года». Самая титулованная певица «Грэмми» в истории, Бейонсе, впервые победила в номинации «Альбом года». Она также забрала награду за «Лучший кантри-альбом» и «Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой» за хит II Most Wanted.
Список победителей премии «Грэмми-2025»:
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«Альбом года» — Бейонсе — Cowboy Carter.
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«Запись года» — Кендрик Ламар — Not Like Us.
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«Песня года» — Кендрик Ламар — Not Like Us.
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«Лучший новый исполнитель» — Чаппелл Рон.
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«Лучшее сольное поп-исполнение» — Сабрина Карпентер — Espresso.
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«Лучшее новое поп-исполнение» — Сабрина Карпентер — Espresso.
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«Лучший новый артист» — Чаппелл Рон.
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«Лучшая танцевальная поп-запись» — Charli XCX — Von Dutch.
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«Лучший альбом в стиле кантри» — Бейонсе — Cowboy Carter.
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«Лучший вокальный поп-альбом» — Сабрина Карпентер — Short n' Sweet.
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«Лучший танцевальный/электронный альбом» — Charli XCX — Brat.
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«Лучший рок-альбом» — The Rolling Stones — Hackney Diamonds.
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«Лучшее рок-исполнение» — The Beatles — Now and Then.
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«Лучший R&B-альбом» — Крис Браун — 11:11 (Deluxe).
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«Лучший ремикс» — Mark Ronson — Espresso.
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«Лучшее кантри исполнение дуэтом» Бейонсе и Майли Сайрус — II Most Wanted.
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«Лучшее выступление поп-дуэта или группы» — Леди Гага и Бруно Марс — Die With A Smile.
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«Сонграйтер года» — Эми Эллен (Совавтор 11 песен из альбома Сабрины Карпентер Short n' Sweet).
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«Лучшая R&B песня» — SZA — Saturn.
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«Лучший прогрессивный R&B-альбом» — Avery*Sunshine — So Glad to Know You;
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«Лучшее рэп-исполнение» — Кендрик Ламар — Not Like Us.
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«Лучшее мелодичное рэп-исполнение» — 3:AM Rhapsody и Эрики Баду.
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«Лучшая рэп-песня» — Кендрик Ламар — Not Like Us.
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«Лучший музыкальный клип» — Кендрик Ламар — Not Like Us.
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«Лучший музыкальный фильм» — American Symphony Джона Батиста.
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«Лучшая упаковка пластинки» — Brat.
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«Лучший традиционный вокальный поп-альбом» — Нора Джонс — Visions.
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«Лучший латиноамериканский поп-альбом» — Шакира — Las Mujeres Ya No Lloran.