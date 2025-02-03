Стали известны победители премии «Грэмми-2025»

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемонии вручения премии «Грэмми-2025». Триумфатором мероприятия стал Кендрик Ламар. Его признали лучшим в пяти номинациях, в том числе в категории «Песня года». Самая титулованная певица «Грэмми» в истории, Бейонсе, впервые победила в номинации «Альбом года». Она также забрала награду за «Лучший кантри-альбом» и «Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой» за хит II Most Wanted.

Список победителей премии «Грэмми-2025»: