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Стала известна дата свадьбы Тома Холланда и Зендеи
Жизнь и общество

Сегодня, 16:45

1 мин.

Стала известна дата свадьбы Тома Холланда и Зендеи

Мария Задорожная
Автор
Том Холланд и Зендея
Фото Emma McIntyre, Getty Images
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Том Холланд и актриса Зендея поженятся в 2025 году. Узаконить отношения звездная пара планирует летом или в начале осени. Об этом сообщает Life & Style со ссылкой на инсайдера.

По словам источника, актер активно рассказывает о предстоящем событии друзьям и очень ждет судьбоносного дня.

«Они уже живут вместе в Лондоне, но в следующий раз они хотят купить дом побольше, а также хотят снять жилье в Лос-Анджелесе, чтобы иметь дома рядом с его и ее семьями. Все это разрабатывалось в течение довольно долгого времени и не стало сюрпризом для их семьи и друзей. Говорят, что они уже дали знать, что хотят провести церемонию этим летом или, самое позднее, осенью», — объясняет источник.

Напомним, что недавно Зендея подтвердила помолвку со звездой «Человека паука», продемонстрировав кольцо с бриллиантом на церемонии вручения «Золотого глобуса». Информацию также подтвердил отец Тома.

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