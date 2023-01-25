Специалисты оценили стремительное преображение Филиппа Киркорова

В свои 55 Филипп Киркоров стремится поддерживать себя в форме различными способами и, надо признать, ему это удается. В конце декабря артист признался, что сделал пластику живота у хирурга Тимура Хайдарова, который ранее «сделал» пресс блогеру Даве, а также скорректировал бюст продюсеру Яне Рудковской. Об этом сообщает KP.RU.

Сам Филипп Киркоров не отрицает очевидные факты. «Что я сделал? Все я сделал! Проще всего говорить правду. Я не стесняюсь благодарить людей, которые делают меня красивым и счастливым. Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера. Мне повезло: у меня есть профессионалы, которые занимаются моей внешностью. Мне Дава посоветовал хирурга, я пошел, сделал», — поделился артист.

Помимо помощи хирургов, Филипп Киркоров и сам не ленится — как отметил уже упомянутый Тимур Хайдаров, певец сбросил 12 килограммов. Некоторые специалисты обратили внимание и на заметно помолодевшее лицо артиста — изменился овал лица и форма бровей. Заметили это и впечатленные поклонники.

Эксперты не удержались, чтобы не оценить разительные перемены в облике Филиппа Киркорова: моделирование спортивных кубиков на прессе (торсопластика) обошлась примерно в 800 тысяч рублей, хирургическая коррекция птоза (опущения) бровей — около 150 тысяч рублей, круговая блефаропластика — около 200 тысяч рублей, хирургическая коррекция атрофии кожи лица и шеи со SMAS-элементами — не менее 350 тысяч рублей, удаление второго подбородка — примерно столько же. Необходимо учесть, что анестезия в клиниках такого уровня оплачивается отдельно — плюс 40 тысяч рублей за каждое вмешательство. Также эксперты уверены в использовании инъекций филлеров и иных препаратов для моделирования точных скул — в районе 100 тысяч рублей. Подводя итог, с учетом реабилитации специалисты в области красоты и пластической хирургии оценили изменения во внешности Филиппа Киркорова в сумму, составляющую не менее 3 миллионов рублей.