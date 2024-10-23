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Состояние звезды фильма Девчата Светланы Дружининой ухудшилось
Жизнь и общество

Сегодня, 14:10

1 мин.

Состояние звезды фильма «Девчата» Светланы Дружининой ухудшилось

Мария Задорожная
Автор
Фото Сергей Лантюхов., Известия
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Состояние актрисы и режиссера Светланы Дружининой резко ухудшилось, сообщает Телеграм-канал SHOT.

По данным источника, 88-летняя артистка пожаловалась на сильные боли в области левой лопатки. Ей провели обследование и назначили амбулаторное лечение под наблюдением патронажной службы.

Также SHOT заявляет, что Дружинина уже несколько лет борется с раком легких. Болезнь прогрессирует, но звезда фильма «Девчата» и создательница «Гардемаринов» не сдается и продолжает вести активный образ жизни. Однако ранее Светлана Сергеевна опровергла информацию о том, что страдает онкологией.

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