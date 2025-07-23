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Состояние Брюса Уиллиса ухудшилось
Жизнь и общество

23 июля 2025, 13:45

1 мин.

Состояние Брюса Уиллиса ухудшилось

Мария Задорожная
Автор
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить.
Фото Личный аккаунт Таллулы Уиллис, соцсети

Состояние 70-летнего актера Брюса Уиллиса ухудшилось. Он больше не может говорить, читать или ходить из-за прогрессирующей деменции, сообщает The Express Tribune.

Уточняется, что фронтотемпоральная деменция поражает участки мозга, которые отвечают за поведение, личность и речь. Этот недуг отличается от болезни Альцгеймера и чаще всего проявляется в более молодом возрасте.

Напомним, что в феврале 2023-го стало известно, что у Брюса Уиллиса развилась лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

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