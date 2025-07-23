Состояние Брюса Уиллиса ухудшилось

Состояние 70-летнего актера Брюса Уиллиса ухудшилось. Он больше не может говорить, читать или ходить из-за прогрессирующей деменции, сообщает The Express Tribune.

Уточняется, что фронтотемпоральная деменция поражает участки мозга, которые отвечают за поведение, личность и речь. Этот недуг отличается от болезни Альцгеймера и чаще всего проявляется в более молодом возрасте.

Напомним, что в феврале 2023-го стало известно, что у Брюса Уиллиса развилась лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей.