Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

Состояние 86-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. Она жалуется на провалы в памяти и участившиеся обмороки после перенесенного инсульта, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам источника, в сентябре этого года народная артистка упала с лестницы у себя дома и ударилась головой. После падения Лидия Николаевна обратилась к врачам. Ее мучили слабость в ногах, проблемы с памятью и трудности при ходьбе. Медики порекомендовали ей санаторный отдых. Шукшина уже взяла путевку в Подмосковье.

Бывшая жена писателя, актера и режиссера Василия Шукшина в прошлом году перенесла инсульт и операцию по установке электрокардиостимулятора. Сейчас из-за сильных болей в коленях она практически не может ходить и нуждается в уходе.