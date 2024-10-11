Состояние актера Василия Ливанова ухудшилось

Как сообщают РИА Новости, состояние народного артиста РСФСР, актера и режиссера Василия Ливанова ухудшилось. Сейчас он находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве.

«Ливанов Василий Борисович. Реанимация. Неврология. Состояние тяжелое», — рассказали порталу в медицинском учреждении.

Ранее стало известно, что врачи выявили у артиста опасное поражение мозга, причиной которого стал недостаточный уровень кислорода в крови. У Ливанова также парализовало правую часть тела и были выявлены признаки сердечной и дыхательной недостаточности. Несмотря на интенсивную терапию, положительной динамики в состоянии народного артиста не наблюдалось.